OM : le sinistre bilan loin des terres marseillaises

Fin du rêve européen pour les Marseillais. Comme leur rival parisien quelques jours plus tôt contre le Borussia Dortmund, l’Olympique de Marseille s’est aussi arrêté en demi-finale de sa coupe d’Europe. En effet, les Phocéens ont été largement dominés par l’Atalanta jeudi soir (3-0), sur la pelouse du Gewiss Stadium à Bergame. En Italie, le pire visage de l’OM est apparu. Celui d’une équipe passive en manque de cohésion défensive, d’agressivité, d’intensité, d’énergie et parfois simplement d’envie. Et pourtant il y en a eu des belles impressions laissées la semaine dernière au Vélodrome (1-1), mais comme trop souvent cette saison, le navire a chaviré loin du port de Marseille avec onze matelots incapables de dominer une équipe quand ils jouent à l’extérieur. «De la déception et de l’incompréhension car à une semaine d’intervalle, on est capable de montrer deux visages. Ce soir, on n’avait pas l’agressivité, ils nous ont dominés et gagnés tous les duels. C’est souvent à l’extérieur que ça se passe. Je pensais que l’on était capable d’être à la hauteur d’une demi-finale de Coupe d’Europe, ça n’a pas été le cas», a affirmé Jean-Louis Gasset avant de poursuivre.

«Si on revient à 1-1, peut-être qu’ils auraient été un peu fatigués, mais c’est l’histoire de cette saison. Au Vélodrome, nous sommes des tigres. À l’extérieur, nous sommes des chats. C’est inexplicable, la semaine dernière on rivalisait avec une bonne équipe et aujourd’hui, alors que l’on jouait pour une finale, on est battu dans l’agressivité, à chaque duel… C’est à l’image de la saison. On avait un peu d’espoir par rapport au match aller, mais on est retombé dans nos travers. Quand on voit les matches européens qu’on a faits à l’extérieur, on était un peu dans la même léthargie». Ce constat est loin d’être nouveau puisque pendant toute la saison, les observateurs ont pointé du doigt cette absence totale de réalisme et d’efficacité lorsque cet OM joue à l’extérieur. Mais finalement, à quelques semaines de la fin de saison, le bilan est bien plus désastreux que l’impression laisse déjà présager. C’est une saison record au mauvais sens du terme pour Marseille.

Un syndrome aux allures de record

Avec ce nouveau revers contre l’Atalanta ce jeudi soir, Marseille a échoué à remporter son 21ème match à l’extérieur cette saison toutes compétitions confondues (8 nuls, 13 revers), soit le co-pire total de son histoire sur une campagne entière depuis l’exercice 2003/2004: «Il ne s’agit pas d’individualiser les choses, c’est un groupe avec qui on vit depuis deux mois, qui a souvent bien fait au Vélodrome, et pas bien à l’extérieur. Il y a un manque de prise de conscience, de personnalité qui fait qu’il n’y a que le Vélodrome qui les transcende. On a vécu des soirées au Vélodrome, au niveau du Championnat, l’OM se doit de terminer européen l’année prochaine, il faut vite se remettre au travail, se remettre à l’endroit, savoir qu’à l’extérieur c’est insuffisant, qu’on n’arrive pas à se mettre à la hauteur de l’événement, ce qui est dommageable pour une demi-finale de Coupe d’Europe», a réitéré l’entraîneur français en conférence de presse après la rencontre. L’OM n’a remporté que deux de ses 22 derniers matchs à l’extérieur en Ligue Europa pour un bilan de 9 nuls et 11 défaites. Mais le constat alarmant ne s’arrête pas là.

Les Marseillais ont encaissé au moins 2 buts lors de chacun de leurs six derniers déplacements en compétition officielle. En Ligue 1 également, ce syndrome atteint son paroxysme avec seulement deux victoires acquises à l’extérieur en 15 journées de championnat disputées loin du Vélodrome. Seul Clermont fait pire dans cet exercice cette saison. Quatre coachs (Marcelino, Gattuso, Abardonado, Gasset) et aucun n’a réussi à trouver les remèdes efficaces à ces maux : «La saison de l’OM, cette année on joue très bien à domicile, on prend des points, mais à l’extérieur on est la pire équipe de la Ligue 1. Ce n’est pas que de la malchance. C’est dommage, mais c’est notre réalité, il faut bien finir nos trois derniers matchs», a aussi rapporté Pau Lopez quelques minutes suivant le coup de sifflet final. A l’approche du grand gong final, les joueurs et le staff marseillais ont conscience que cette saison a été en partie gâchée par cette incapacité à trouver des solutions à l’extérieur… Un OM complètement bipolaire qui garde un goût amer de son voyage en Italie, alors qu’il reste encore deux déplacements (Reims et Le Havre).