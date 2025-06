L’OM se retire de la course pour Roony Bardghji

L’OM a une Ligue des Champions à préparer. Pour la première saison avec Roberto De Zerbi sur son banc, le club olympien a réussi à se qualifier en Ligue des Champions au terme d’une saison mouvementée. Après quelques turbulences en deuxième partie de saison, les Phocéens ont tenu le cap et sont allés chercher leur objectif prioritaire en terminant à la deuxième place. Désormais, le club de la Canebière va travailler lors du mercato estival afin de mettre toutes les chances de son côté pour bien figurer en C1 l’an prochain.

Et depuis l’ouverture du mercato estival, Marseille se montre très actif. Alors que de nouvelles rumeurs pullulent sur les réseaux sociaux chaque jour, l’OM travaille avec patience et cherche à se renforcer intelligemment. Cela passe notamment par des recrutements gratuits de joueurs libres. Alors que nous vous affirmions en exclusivité que Marseille avait un accord de principe avec Angel Gomes la semaine dernière, nous vous avions également informé il y a quelques jours que CJ Egan-Riley allait s’engager d’ici quelques jours dans les Bouches-du-Rhône.

L’OM ne va pas recruter Roony Bardghji

En parallèle, le board olympien est toujours à la recherche de coûts à moindre prix pour se renforcer. La piste menant à Roony Bardghji, apparue cette semaine, va en ce sens. Pépite du FC Copenhague, l’ailier droit suédois de 19 ans était sur le radar du club olympien. Considéré très tôt comme l’une des plus grandes pépites du football scandinave, Bardghji a perdu sa cote suite à une grave blessure aux ligaments croisés. À six mois de la fin de son contrat, le natif de Kuwait City pourrait quitter la capitale danoise pour une bouchée de pain cet été.

Pour autant, l’OM, dans un premier temps intéressé, ne va pas aller plus loin sur ce dossier selon nos informations. En effet, désireux de se renforcer avec des joueurs qui peuvent apporter leurs qualités immédiatement, Marseille ne se sent pas prêt à relever le défi Roony Bardghji. Selon nos informations, le joueur ressent encore quelques douleurs au genou et les dirigeants phocéens ne veulent prendre aucun risque dans ce dossier, peu importe le talent de la pépite suédoise. L’Olympique de Marseille va donc devoir activer d’autres pistes pour étoffer son attaque.