Le Bayern Munich hurle au scandale contre l’arbitrage !

Le Bayern Munich tombe de haut. Tenu en échec à l’aller à l’Allianz Arena par le Real Madrid (2-2), le club bavarois avait encore une belle carte à jouer à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Éliminé précocement en Coupe d’Allemagne et ayant perdu sa couronne de champion au profit du Bayer Leverkusen, le club bavarois se déplaçait au Santiago Bernabéu avec la ferme intention de contrecarrer les plans madrilènes pour s’éviter une saison blanche. En souffrance pendant plus d’une heure, la formation munichoise a longtemps pu s’appuyer sur un Manuel Neuer infranchissable sur sa ligne qui a tour à tour écœuré les Merengues pour maintenir son équipe en vie.

Au bord de l’agonie, le Bayern Munich a finalement pris l’avantage grâce à une frappe lumineuse d’Alphonso Davies (68e). Alors que le Rekordmeister pensait réaliser l’exploit en terres espagnoles, les Merengues ont renversé la vapeur dans les derniers instants de la partie. Porté par son entrant Joselu, auteur d’un doublé salvateur en l’espace de trois minutes (88e, 90e+1), le Real Madrid a arraché la victoire au terme d’une nouvelle nuit de folie avec en prime la qualification pour la 18e finale de C1 de son histoire. Logiquement frustré par la tournure des évènements au regard de ce scénario rocambolesque, Thomas Müller s’est également attardé sur une décision arbitrale lourde de conséquences pour son écurie.

Sur la dernière offensive des Munichois, l’arbitre de la rencontre Mr Szymon Marciniak a sifflé un hors-jeu litigieux sans attendre que l’action n’aille à son terme, à l’heure où Matthijs De Ligt propulsait dans le but laissé à l’abandon par Andriy Lunin un ballon mal renvoyé par la défense madrilène. Un nouveau fait de jeu qui a provoqué la colère du staff bavarois ainsi que l’indignation de Thomas Müller au coup de sifflet final. «L’arbitre n’a pas été voir la vidéo, c’est vraiment très bizarre car la décision est arrivé très vite. Ça arrive très vite ce genre de scénario et c’est très fréquent à Madrid. Je l’ai déjà connu par le passé, ça me rappelle deux buts de Cristiano Ronaldo. Mais c’était avant la VAR», a déploré le milieu de terrain allemand.

Dans la lignée des déclarations de son coéquipier, Matthijs De Ligt a lui aussi tapé du poing sur la table sans pour autant remettre en cause la force de caractère du Real Madrid, une nouvelle fois renversant. «Pas de très bonnes émotions, nous étions très proches. Vous passez de la victoire à la défaite en dix minutes, c’est une très mauvaise soirée. Nous étions très proches, ils ont pressé, ils ont pressé… et Madrid, quand vous pensez qu’il est mort, a toujours un dernier souffle, c’est pourquoi il a gagné la Ligue des champions 14 fois. Je pense que nous connaissons tous les règles, s’il n’est pas clair qu’il y a hors-jeu, il faut laisser jouer. C’est une honte, sur le but de Joselu, il y avait hors-jeu et il a laissé le match se poursuivre, pourquoi pas nous ? C’est facile de parler de l’arbitre, mais ils le méritaient», a exprimé le Néerlandais suivi par son entraîneur, Thomas Tuchel : «Les arbitres ? On nous a refusé un but.» La pilule risque d’être difficile à avaler pour le Bayern Munich, qui terminera la saison sans titre pour la première fois depuis la saison 2011-2012.