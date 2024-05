Habib Beye drague encore l’OM

Après une saison emballante en National avec le Red Star, qui a vu l’équipe de Saint-Ouen obtenir sa promotion en deuxième division, Habib Beye a choisi de se tourner vers une autre destination. Dans les médias, l’ancien joueur de Strasbourg on encore de Newcastle affirme qu’il est prêt pour coacher une équipe de Ligue 1, il a d’ailleurs rencontré les dirigeants du Stade de Reims. Dans L’Équipe ce matin, celui qui est également consultant sur Canal+ a de nouveau fait un appel du pied à l’OM, son club de cœur.

« C’est le club qui m’a le plus donné d’émotions, depuis mon enfance. J’en ai été le capitaine. Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant ! Je n’ai aucun problème à le dire.(…) Moi, aujourd’hui, je ne vous dis pas que là, j’ai la volonté demain matin d’appeler Medhi (Benatia, conseiller sportif de l’OM), que je connais très bien, et lui dire : "Prends-moi s’il te plaît !" Ce n’est pas ça la vie. Si un jour il y a une rencontre, s’il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial ! » a-t-il déclaré au quotidien français. À bon entendeur…