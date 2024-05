Habib Beye a discuté avec un club de Ligue 1 !

«Je suis sous contrat jusqu’au 30 juin. Je rencontre mes dirigeants en début de semaine et il y aura une communication qui sera faite dans ce sens en milieu de semaine. Aujourd’hui, j’ai presque tous les éléments, voire tous les éléments pour prendre une décision. Je dirais qu’elle est même plus ou moins prise. Ce qui est important aujourd’hui, c’est de réserver cette décision-là à mes dirigeants et surtout à mes joueurs. Et puis, on aura l’occasion d’en parler par la suite. Mais c’était important aujourd’hui de dire que je suis sous contrat jusqu’au 30 juin et je ne me suis pas positionné sur un autre projet (…).» Voilà ce que déclarait Habib Beye dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. S’il assure qu’il ne s’est pas positionné sur un autre projet, il n’en demeure pas moins à l’écoute. D’ailleurs, selon nos informations, il a rencontré le Stade de Reims la semaine dernière et en particulier Mathieu Lacour.

Si les termes de cette rencontre n’ont pas filtré et que Jean-Pierre Caillot a indiqué que Beye ne sera pas son futur entraîneur, cette entrevue laisse planer le doute sur les intentions de l’ancien international sénégalais, sacré champion de National avec le Red Star il y a quelques jours. Le club audonien, très content du travail d’Habib Beye depuis son arrivée à Saint-Ouen, souhaite de son côté, poursuivre l’aventure en Ligue 2 avec celui-ci. Une chose est sûre, on devrait donc en savoir plus dans les prochaines heures concernant l’avenir d’Habib Beye… en Ligue 2 ou en Ligue 1.