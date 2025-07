Luke Shaw va quitter Manchester United

Après plus de 10 années au club, Luke Shaw, latéral gauche de Manchester United, devrait bel et bien quitter les Red Devils cet été selon The Sun. Il a disputé 287 matchs sous les couleurs rouge de Man United, il était arrivé en 2014 en provenance de Southampton et s’était très vite imposé comme cadre dans les rangs mancuniens. Malgré le fait que son contrat se termine dans deux ans, il n’entre pas dans les plans de Ruben Amorim et se voit donc forcé de quitter Manchester. L’Anglais de 30 ans n’a disputé que 12 petits la saison dernière, dont uniquement 5 comme titulaire, il s’était, par ailleurs, blessé au mollet, ce qui lui avait valu 3 mois d’absence. Dans la hiérarchie, il serait derrière Patrick Dorgu, capable d’évoluer au poste de piston gauche dans un système à 3 défenseurs.

Une raison de plus qui éloigne Luke Shaw de Manchester c’est l’arrivée de Diego Leon, jeune défenseur paraguayen de 18 ans, qui a rejoint Manchester United en provenance du Cerro Porteño pour 3,3 millions de livres sterling. Puissant physiquement, il a disputé la première mi-temps du match amical face à Leeds, ce week-end en Suède (0-0). Ruben Amorim s’est montré enthousiaste à son sujet : «il a vraiment bien joué. Il apprend vite, il est puissant, il va devenir un très bon joueur. » En parallèle, le polyvalent Diogo Dalot s’est installé comme titulaire régulier au poste de latéral gauche dans le système en 3-4-2-1 privilégié par le technicien portugais. De son côté, Luke Shaw a bien entamé la tournée de pré-saison avec le groupe, avec notamment une apparition contre Leeds et un prochain match prévu face à West Ham aux États-Unis. Mais il sait que son rôle risque d’être marginal lorsque la Premier League reprendra le mois prochain. Le joueur serait ouvert à un départ vers l’Arabie saoudite.