Manchester United redoute une fin de saison pour Luke Shaw

Luke Shaw (28 ans) n’est décidément pas verni. Souvent en proie à des blessures depuis le début de sa carrière, le latéral gauche est de nouveau à l’infirmerie, après avoir déjà été absent trois mois au début de la saison pour un problème à la cuisse.

Remplacé en fin de première période contre Luton le week-end dernier, il souffre à nouveau d’un pépin musculaire à la jambe, selon le Daily Mail. Ce mercredi, le club mancunien a communiqué sur l’état de santé de son joueur et craint une fin de saison anticipée. «Luke Shaw a subi une blessure musculaire et sera absent pour une longue période. Une évaluation plus approfondie est encore nécessaire pour déterminer la gravité, mais nous nous attendons à ce qu’il soit absent pendant quelques mois», a regretté l’actuel 6e de Premier League. Une bien mauvaise nouvelle pour Ten Hag mais aussi pour Gareth Southage à quelques mois de l’Euro.