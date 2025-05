OM : Geronimo Rulli s’indigne à son tour pour les Trophées UNFP

Après le coup de gueule d’Amine Gouiri, qui avait évoqué un "triple scandale" dans les colonnes de L’Équipe pour évoquer les absences d’Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Roberto De Zerbi aux Trophées UNFP, Geronimo Rulli s’est joint au mouvement. Interrogé dans Téléfoot, l’Argentin a dit avoir été touché par le manque de reconnaissance pour ses coéquipiers.

«Si les absences de Marseillais aux trophées UNFP m’ont surpris ? Oui, oui, oui, ça m’a fait du mal, vraiment, a affirmé l’ancien gardien de Montpellier. Après la saison qu’on a faite, avec Mason et ses 21 buts, Rabiot et ses 10 buts… Je pense qu’on méritait un peu plus. Greenwood ? C’est une saison incroyable et inoubliable pour lui, il a beaucoup travaillé, écouté tout le monde, sa mentalité a changé pendant la saison et je pense que le Mason d’aujourd’hui n’est pas le même qu’au premier match. Rabiot, j’espère qu’il va rester, il est très important dans le vestiaire et sur le terrain, c’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué.»