OM : Brighton discute avec Azzedine Ounahi

L’été dernier, au bout du mercato, l’Olympique de Marseille décidait de prêter avec option d’achat Azzedine Ounahi au Panathinaïkós. L’international marocain n’entrait pas dans les plans de la direction olympienne pour la saison à venir. Du haut de ses 25 ans, après une Coupe du Monde XXL avec le Maroc, le milieu relayeur avait longtemps espéré exploser à l’OM. Mais il n’a jamais pu s’épanouir complètement. Et alors qu’il reste l’un des meilleurs éléments des Lions de l’Atlas en sélection, il souhaitait donc rester en Europe pour rester un minimum compétitif.

Courtisé, il avait donc rejoint le Panathinaïkós en Grèce avec l’objectif de retrouver son football et le plaisir de jouer après des derniers mois compliqués sur le plan personnel. «La saison dernière a été compliquée pour moi. J’ai eu une blessure et j’ai eu des problèmes personnels, des choses en dehors du football et qui m’ont impacté. Je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour avoir le meilleur niveau. je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, avec une nouvelle mentalité», expliquait-il au moment de sa signature en Grèce. Après la parole, place au terrain pour le Marocain qui devait montrer qu’il n’avait rien perdu de son football.

Brighton discute déjà avec le joueur

Sous les couleurs vertes et blanches, le natif de Casablanca a retrouvé petit à petit des sensations. Après un début de saison en dents de scie, il est monté en puissance et s’est imposé comme un élément essentiel de son équipe. Auteur de 5 buts et 7 passes décisives en 37 rencontres, il a ainsi été élu meilleur joueur du Panathinaïkós par les supporters. Au point de pousser sa direction à vouloir le garder. Mais selon nos informations, le club grec, bien que désireux de le conserver, ne peut pas payer les 11,5 millions d’euros de l’option d’achat.

Alors forcément, d’autres clubs commencent à prendre la température. Selon nos indiscrétions, Brighton discute actuellement avec l’international marocain. Le club anglais suit le joueur depuis très longtemps et avait déjà montré un intérêt en janvier 2023 après le Mondial 2022. Brighton avait également pu l’observer la saison dernière lors de la double confrontation face à l’OM en Ligue Europa. Si le joueur est emballé à l’idée d’évoluer en Premier League la saison prochaine, il a déjà un accord oral avec le club anglais sur les contours d’un contrat. Reste désormais à savoir si cet intérêt se concrétisera et si cela ira au bout alors que Ounahi appartient toujours à l’OM.