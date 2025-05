Manchester City : Pep Guardiola allume Jack Grealish et ouvre la porte à son départ

Vainqueur de Fulham 2-0, Manchester City a terminé la saison sur une bonne note en s’adjugeant la troisième place de Premier League. Les Sky Blues disputeront donc la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour ce match, Pep Guardiola a notamment décidé de se passer d’un joueur cadre avec Jack Grealish qui était hors du groupe.

La suite après cette publicité

Le coach espagnol n’y est pas allé par quatre chemins et a mis son joueur face à ses responsabilités : «c’était la sélection. Bien sûr, Jack doit jouer… c’est la vérité. Jack est un joueur incroyable qui doit jouer au football tous les 3 jours, ce qui n’est pas arrivé cette saison ou la saison dernière. Et il doit le faire, avec nous ou ailleurs… Il n’y a rien de personnel avec Jack. Je suis la personne qui s’est battue pour qu’il vienne ici et la personne qui s’est battue pour qu’il reste ici cette saison et la saison suivante. C’est moi qui ai dit que je voulais Jack Grealish. Maintenant, il n’est pas venu parce qu’il n’est pas venu, mais ce n’est pas autre chose. Ce qui se passera à l’avenir est du ressort de Txiki (Begiristain), d’Hugo (Viana) et des agents» En faire plus ou partir, Jack Grealish sait ce qui lui reste à faire.