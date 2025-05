Fulham - Manchester City: les compositions officielles

Fulham reçoit Manchester City pour la dernière journée de Premier League, ce dimanche à 17h. Les Cottagers s’organisent en 4-2-3-1 avec Leno aux cages. En défense, on retrouve Tete, Andersen, Cuenca et Robinson. Lukic et le capitaine Cairney sont placés juste devant la défense. Et enfin, Wilson, Pereira et Traoré vont accompagner en attaque Jiménez placé en pointe.

Les Citizens s’articulent en 4-2-3-1 avec Ederson aux cages. En défense, on retrouve Nunes, Akanji, Dias et Gvardiol. Nico et Gundogan sont placés juste devant la défense. Bernardo, Marmoush et Doku vont animer l’attaque de City aux côtés de Haaland.

Les compositions:

Fulham: Leno - Tete, Andersen, Cuenca, Robinson - Lukic, Cairney - Wilson, Pereira, Traoré - Jiménez

Manchester City: Ederson - Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol - Nico, Gundogan - Bernardo, Marmoush, Doku - Haaland