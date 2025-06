Le PSG a traumatisé Denzel Dumfries

Le 31 mai, le PSG est entré dans l’histoire, en remportant sa toute première Ligue des Champions. Alors que la finale face à l’Inter Milan semblait indécise, les joueurs de Luis Enrique ont totalement écrasé leur adversaire, gagnant la rencontre sur le score fleuve de 5 à 0. Forcément, du côté Milanais, cet incroyable revers reste difficile à accepter, notamment pour Denzel Dumfries. Interrogé à ce propos à l’issue de la victoire des Pays-Bas contre la Finlande ce samedi (2-0), le joueur de 29 ans a confié ne s’être toujours pas remis de cette claque.

« Pour être honnête, ce n’est pas facile. Parfois, vous vous réveillez en sursaut et vous vous demandez : « Que s’est-il passé ? » Alors oui, c’est encore difficile à accepter. Est-ce que j’ai fini par l’accepter ? Non, absolument pas. Je dois l’admettre honnêtement. La façon dont cela s’est passé était évidemment désagréable pour nous aussi. Ils étaient supérieurs sur tout, une victoire méritée pour le PSG. Vous arrivez à ce match tous ensemble, vous le travaillez. Tout le monde a les meilleures intentions. Et puis rien ne sort tout simplement. Et une mauvaise journée arrive pour tout le monde. Et c’est difficile à accepter. Mais nous devons aller de l’avant. Même si je n’ai pas encore réussi à m’en débarrasser » La reprise risque d’être difficile pour l’Inter, qui s’est en plus de cela séparé de Simone Inzaghi, parti à Al-Hilal.