Inter Milan : bloqué en Iran, Mehdi Taremi ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs

Le conflit armé entre Israël et l’Iran n’est pas sans conséquences dans le football. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport nous informe que Mehdi Taremi ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs avec l’Inter Milan. L’attaquant iranien est actuellement bloqué dans son pays et n’est pas en mesure de quitter le territoire.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’espace aérien iranien est fermé sine die, et les risques de prendre la route sont tous aussi élevés. L’Inter Milan a été en contact étroit avec les autorités iraniennes au cours des 24 dernières heures pour rassurer l’attaquant de 32 ans et tenter de trouver une solution. Aujourd’hui, Taremi se trouve à Téhéran, où il a été placé en lieu sûr et à l’abri des bombardements.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.