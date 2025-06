Mondial des Clubs : Vinicius Jr évoque les conditions difficiles aux États-Unis

Le 14 juin, la Coupe du Monde des clubs a commencé aux États-Unis. Rapidement, plusieurs joueurs se sont plaints des conditions de jeu et de la chaleur assez forte. C’est notamment le cas de Marcos Llorente, le latéral de l’Atlético de Madrid, qui a déclaré : « c’est impossible, il fait une chaleur terrible. J’avais les doigts de pied qui me faisaient mal, je ne pouvais pas freiner ni me lancer. » Les matchs souvent joués entre 12h et 15h sont les plus difficiles à cause de la chaleur extrême (heure US).

Ce mercredi, le Real Madrid affrontera le club saoudien Al-Hilal, plus habitué à des températures extrêmes. Et face à la presse, Vinicius Jr s’est aussi plaint des conditions, même s’il ne veut pas trouver d’excuses : « il fait très chaud. Le match est à 15 heures, et nous devons être prêts, car ce sera très difficile. Je suis très heureux et prêt à m’adapter au programme, à la chaleur, au climat». Le Real est donc déterminé à compléter sa collection de trophées.