Espagne : l’ouverture du score de Zubimendi contre le Portugal

Martín Zubimendi a rapidement fait vibrer les filets en ouvrant le score pour l’Espagne face au Portugal en finale de la Ligue des Nations ce dimanche à Munich. Profitant d’une magnifique combinaison de passes dans l’axe, le milieu espagnol s’est retrouvé à quelques mètres du but après un centre millimétré de Lamine Yamal, pour conclure d’un geste précis en deux touches de balle

La suite après cette publicité

Son but, inscrit dès la 21ème minute, illustre à la perfection le style fluide et collectif des champions d’Europe en titre, qui ont imposé une domination dès les premières minutes. Ce moment-clé a donné l’avantage psychologique à la Roja, mettant en lumière la cohésion de leur jeu et la capacité de Zubimendi à se projeter dans la surface adverse au bon moment.