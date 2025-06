Portugal : la folle égalisation de Nuno Mendes grâce à Cristiano Ronaldo face à l’Espagne

Nuno Mendes a rapidement égalisé pour le Portugal, seulement quatre minutes après l’ouverture du score espagnole. Servi brillamment par Cristiano Ronaldo dans un excellent enchaînement entre Neto et lui, le latéral portugais a frappé un tir puissant, bas et précis, qui est venu se loger dans le petit filet opposé à la 26ème minute

Immédiatement après, l’arbitre a fait appel à la VAR pour vérifier un éventuel hors‑jeu potentiel de Ronaldo dans la construction du but, puis a confirmé la validité de l’action en validant l’égalisation. Ce but, issu d’un jeu collectif fluide, illustre la rapidité et la capacité de réaction du Portugal face à l’adversité, et souligne le rôle crucial de Nuno Mendes non seulement défensivement mais aussi dans la finition offensive.