Premier League : Manchester City, Chelsea et Newcastle se qualifient en C1, Aston Villa loupe le coche

Ce dimanche, la Premier League nous offrait une dernière journée qui s’annonçait dantesque. Alors que le suspens était clos dans la course au maintien avec l’identité des trois relégués qui était connue depuis des semaines (Leicester, Ipswich, Southampton), tout était encore à jouer dans la course à la Ligue des Champions. Avec cinq équipes qui se battaient pour figurer dans le top 5 synonyme de qualification en C1, personne n’avait le droit à l’erreur. En ce sens, la rencontre entre Nottingham Forest et Chelsea valait très cher ce dimanche. Cinquièmes au coup d’envoi, les Blues avaient absolument besoin de l’emporter sur la pelouse du septième pour assurer son retour dans la plus prestigieuse des coupes européennes l’an prochain. De leur côté, les Trees pouvaient, en cas de victoire et d’un faux-pas d’Aston Villa, retourner en C1.

Chelsea passe devant Newcastle, Manchester City se qualifie en C1, Aston Villa en Europa League

Dans ce contexte tendu, la première période a été assez morose. Entre deux équipes qui ont longtemps été dans le calcul, le nombre d’occasions a été maigre dans un premier acte d’observation. Le match s’est finalement emballé lors du second acte. Sur l’une de ses premières occasions, Chelsea a ouvert le score grâce à un Levi Colwill opportuniste au second poteau (0-1, 50e). Un but qui a sonné la révolte des locaux, encore trop approximatifs pour égaliser. Bénéficiant de plus d’espaces, les Londoniens ont même eu des situations pour faire le break, mais Cole Palmer s’est heurté à Matz Sels (61e). Lors de la dernière demi-heure, Nottingham a poussé pour revenir au score et espérer profiter d’un incroyable scénario pour se qualifier en C1. Finalement, malgré de nombreuses situations dangereuses, cette réponse au tableau d’affichage n’aura pas eu lieu après des dernières minutes suffocantes du côté londonien (88e, 90+4e). En faisant le dos rond, Chelsea est donc allé chercher cette qualification en C1 si précieuse pour le projet sportif du club.

En déplacement à Fulham, Manchester City, troisième au coup d’envoi, avait besoin d’un succès pour assurer sa présence en Ligue des Champions l’an prochain. Sans réelle difficulté, les Skyblues se sont tranquillement imposés à Londres pour assurer leur présence sur le podium. En première période, les hommes de Pep Guardiola ont trouvé la faille sur un superbe but. Après un superbe relais entre Marmoush et Nunes, le dernier cité a adressé un centre au second poteau. Dévié par Leno, le ballon revient sur İlkay Gündoğan qui, d’un réflexe impressionnant, a ouvert le score d’un retourné acrobatique (0-1, 21e). Malgré quelques alertes dans leur surface, les coéquipiers d’Erling Haaland n’ont pas vraiment tremblé et ont pris le large sur le penalty transformé par le Norvégien en seconde période (0-2, 70e). Avec ce succès, City est assuré d’être en LDC l’an prochain et termine à la troisième place.

L’autre équipe qualifiée en Ligue des Champions sera Newcastle. Impressionnants depuis des mois, les Magpies se sont inclinés à domicile contre Everton. Peu inspirés, les hommes d’Eddie Howe ne se sont pas procurés beaucoup d’occasions et ont logiquement concédé l’ouverture du score au retour des vestiaires sur un but de Carlos Alcaraz, à la réception d’un superbe centre de Mykolenko (0-1, 65e). Malgré le baroud d’honneur des locaux, le score n’aura pas évolué et Newcastle a été contraint à la défaite. Un revers insignifiant car Aston Villa, en déplacement à Manchester United, a loupé le coche en s’inclinant à Old Trafford. Impactés par le carton rouge d’Emiliano Martínez pour son dernier match avec les Villans (45e), les Villans ont été mauvais face à des Red Devils inspirés. Proches d’ouvrir le score avant que le but de Hojlund soit annulé (50e), les hommes de Ruben Amorim ont finalement ouvert le score en fin de match sur une tête d’Amad Diallo qui a profité d’un caviar de Bruno Fernandes (1-0, 76e). Un but qui a provoqué l’ire d’Unai Emery. En effet, quelques minutes auparavant, le but de Morgan Rogers avait été annulé pour une raison litigieuse (73e). En fin de match, Christian Eriksen a corsé l’addition sur penalty (2-0, 87e). Ainsi, Aston Villa finit sixième et sera donc en Ligue Europa l’an prochain.

Crystal Palace gâche la fête de Liverpool et la dernière de Trent Alexander-Arnold

Du côté de Liverpool, il n’y avait aucune pression ce dimanche. Assurés d’être champions, les Reds avaient simplement envie de réaliser une belle fête pour la dernière de la saison et honorer la dernière de Trent Alexander-Arnold, laissé sur le banc au coup d’envoi. Pour autant, les choses ont très mal débuté pour les hommes d’Arne Slot. Sous les yeux de la légende Jürgen Klopp, les Reds ont concédé l’ouverture du score après une erreur de relance de Conor Bradley et le bel enchaînement d’Ismaïla Sarr dans la surface du club de la Mersey (0-1, 9e). Montant en température pour réagir, les Liverpuldiens ont même subi une terrible désillusion au retour des vestiaires pour une faute évitable de Gravenberch sur Kamada après un mauvais contrôle (63e). Malgré l’infériorité numérique, les pensionnaires d’Anfield ont tenu à réagir et cette réponse est arrivée en fin de match grâce à l’insatiable Mohamed Salah, auteur de son 29e but en PL cette saison (1-1, 84e).

Son dauphin Arsenal s’est imposé sur la pelouse de Southampton. Face à leur futur entraîneur Will Still, les Saints ont montré un visage conquérant en égalisant après l’ouverture du score de Tierney. Finalement, Arsenal est reparti avec la victoire grâce au but de Martin Odegaard en toute fin de match. De quoi clôturer la très belle cuvée des Gunners. Récent vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham était sûrement déjà en vacances ce dimanche en affrontant Brighton. À domicile, les Londoniens ont ouvert le score sur penalty grâce à Dominic Solanke. Finalement, les Spurs ont bu la tasse au retour des vestiaires en concédant quatre buts face à des Seagulls qui se sont offerts un festin dans la capitale (1-4). Dans les autres matches de la fin d’après-midi, West Ham est allé s’imposer facilement sur la pelouse d’Ipswich (1-3) tandis que Wolverhampton et Brentford se sont neutralisés (1-1). Enfin, Bournemouth s’est imposé à domicile face à Leicester grâce à un doublé du buteur Antoine Semenyo en fin de match (2-0).

Les résultats du multiplex :

Nottingham Forest 0-1 Chelsea : Colwill (50e)

Bournemouth 2-0 Leicester : Semenyo (74e, 88e)

Liverpool 1-1 Crystal Palace : Salah (84e) / Sarr (9e)

Fulham 0-2 Manchester City : Gundogan (21e), Haaland (71e)

Southampton 1-2 Arsenal : Stewart (56e) / Tierney (43e), Odegaard (89e)

Wolverhampton 1-1 Brentford : Munetsi (75e) / Mbeumo (20e)

Tottenham 1-4 Brighton : Solanke (17e, s.p.) / Hinshelwood (51e, 64e), O’Riley (88e), Gomez (90+3e)

Newcastle 0-1 Everton : Alcaraz (65e)

Ipswich 1-3 West Ham : Broadhead (52e) / Ward-Prowse (43e), Bowen (55e), Kudus (87e)

Manchester United 2-0 Aston Villa : Diallo (76e), Eriksen (88e)