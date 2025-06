Man City : la grosse annonce mercato de Pep Guardiola

De passage en Espagne pour participer au Trophée des Légendes, qui se tient au PGA Catalunya, Pep Guardiola a été cuisiné sur le mercato de Manchester City. Il a notamment été question de Joan Garcia, le portier de l’Espanyol qu’il apprécierait beaucoup. «Je pense qu’il sera un très bon gardien. Qu’on s’intéresse à lui ou non… On dirait que City s’intéresse à 500 joueurs à chaque mercato. Un joueur de ce tournoi me dit que c’est un gardien extraordinaire. Et nos références nous confirment qu’il est très bon.»

Puis, il a été interrogé sur un éventuel intérêt des Skyblues pour Marc-André ter Stegen, qui pourrait quitter le Barça. «Je ne m’occupe pas beaucoup du gardien. Je dois faire de bons arrêts et de bonnes passes. On parle de l’effectif depuis quelques semaines… On a deux gardiens qui vont rester.» Ederson et Stefan Ortega ne bougeront donc pas de City cette saison. De quoi exclure définitivement la signature d’un gardien ?