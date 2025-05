MU : les excuses de Ruben Amorim après la saison catastrophique

Une cerise sur un gâteau indigeste, voici comment on pourrait évoquer cette 38e journée de Premier League. Malgré un bon match remporté 2-0 contre Aston Villa pour terminer sur une bonne note, Manchester United a vécu une saison catastrophique. Quinzième de Premier League et finaliste malheureux de la Ligue Europa ce mercredi contre Tottenham (1-0), le club mancunien a fortement déçu. Conscient de faire partie des responsables, le coach Ruben Amorim s’est publiquement excusé après la rencontre auprès des supporters.

«Tout d’abord, je tiens à m’excuser pour cette saison. Je suis vraiment déçu par l’équipe. Deuxièmement, je tiens à vous remercier. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien tout au long de la saison. Je sais que c’était très difficile de nous soutenir pendant de nombreux matchs. Mais maintenant, nous devons faire un choix, sinon nous resterons bloqués dans le passé. Cette saison est révolue, elle est terminée. Soit on se bat, soit on reste ensemble et on avance», a déclaré le coach lusitanien.