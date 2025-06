CdM des Clubs : le stratagème de la FIFA pour éviter les tribunes vides

C’est dans une bien drôle d’atmosphère que s’apprête à débuter la Coupe du Monde des Clubs. Si le climat social aux États-Unis est tendu en raison des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump, l’engouement autour du tournoi organisé par la FIFA semble particulièrement faible chez les Américains. Les places pour assister aux matchs peinent à se vendre, à tel point qu’un stratagème a été imaginé par l’instance afin de donner l’illusion de stades pleins pour ceux qui assisteront au tournoi derrière leur télévision.

Le Daily Mail révèle que certains détenteurs de billets ont été informés que leur siège avait été modifiés. Le but ? Placer le maximum de monde face aux caméras, afin de simuler un public venu en masse pour les téléspectateurs. Toutefois, les détenteurs du sésame ne seront transférés que vers des places au moins, voire plus chères, que celle payées. Le source anglaise explique également que ceux qui ont acheté leur place tôt, au moment où les montants atteignaient des sommets, ont été remboursés d’une partie de la différence. Pour rappel, au moment du tirage des poules, les billets les moins chers étaient annoncés à 300 euros, et sont désormais distribuées pour une vingtaine d’euros.

