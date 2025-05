Rennes, Lille, la retraite : la sortie forte de Steve Mandanda sur son avenir

Une légende de Ligue 1 est sur le marché. Ancien pensionnaire du Havre entre 2004 et 2007 et surtout de l’Olympique de Marseille où il a évolué de 2007 à 2016 puis entre 2017 et 2022, Steve Mandanda (40 ans) porte le maillot du Stade Rennais depuis 2022. La légende phocéenne avait été poussée sur le départ par Jorge Sampaoli, un entraîneur qui avait initié son déclassement chez les Bretons à l’hiver dernier. Depuis l’arrivée de Brice Samba cet hiver à Rennes, Steve Mandanda était devenu numéro deux, une situation pas évidente pour un joueur dont le contrat arrivait à échéance.

Le natif de Kinshasa qui est rentré la semaine dernière lors de la défaite 4-2 de Rennes face à l’Olympique de Marseille où il avait été acclamé par le stade a peut-être passé ses dernières minutes en tant que joueur de football. Désormais âgé de 40 ans, le vainqueur de la Ligue 1 2010 et de la Coupe du monde 2018 avec la France est à la croisée des chemins et son avenir est incertain. Invité sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +, il a donné quelques précisions sur son avenir.

Lille sur les rangs, des offres sur la table

«C’est un moment charnière pour moi. C’est pour cela que je prends le temps avant de prendre une décision, soit d’arrêter soit de continuer. J’ai le choix, et c’est très important. Il y’a aussi un paramètre familial, par rapport à mon fils, qui est au centre du Stade Rennais, et qui s’y sent bien. Aujourd’hui, c’est lui la priorité», a-t-il tout d’abord déclaré. Pouvant raccrocher les crampons et ranger ses gants dans les prochaines semaines, Steve Mandanda était pourtant prêt à continuer avec le Stade Rennais.

Il a ainsi confirmé la volonté des Bretons de ne pas s’inscrire avec lui pour l’avenir même en tant que numéro 2 de Brice Samba : «l’idéal aurait été de rester à Rennes. Je m’étais fait à ce nouveau rôle, où j’étais plus là pour encadrer. Lorsque je suis passé numéro 2, ça a été soudain, mais j’avais trouvé un certain équilibre. C’est une décision du club que je respecte et que je comprends. Ce ne sont pas du tout des paramètres salariaux qui ont fait que je n’ai pas prolongé.»

Et pour son futur, Steve Mandanda n’est pas inquiet, il a les offres pour poursuivre dans le monde du football : «j’ai plusieurs opportunités à l’heure actuelle, que cela soit pour être numéro 1, numéro 2, voire même devenir dirigeant dans un club. Mais je prends encore énormément de plaisir sur le terrain, et je me sens encore performant.» Il y a notamment une possibilité qui le mène à Lille et sur laquelle il est revenu : «ça peut être une opportunité. Mais encore une fois un projet très intéressant peut se manifester et me donner envie d’y aller, comme je ne suis pas non plus fermé à l’idée de ne rien faire, prendre le temps et me retrouver sur les plateaux à échanger (rires). Je ne me ferme aucune porte.» Tout reste donc possible pour l’avenir de Steve Mandanda.