Accord Lille - Rosenborg pour Marius Broholm

Ce lundi nous vous révélions que le LOSC avait enfin trouvé le remplaçant d’Edon Zhegrova. Alors que l’ailier kosovare est sur le départ, la direction lilloise cherchait activement un nouvel ailier. Et elle avait coché le nom de Marius Broholm. Le jeune joueur de 20 ans évolue du côté de Rosenborg. Lille avait même déjà formulé une offre au club norvégien. Et cela est allé très vite.

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Lille et Rosenborg pour l’attaquant auteur de 6 buts et 1 passe décisive en 12 matches cette saison. Le joueur est même déjà en France et il a eu l’autorisation de son club pour finaliser le deal. Il ne reste que quelques détails à régler. Notamment car Rosenborg, qui va disputer des matches importants dans les 3 prochaines semaines, aimerait garder le joueur pour les prochains matches avant de s’en séparer définitivement. Après sa signature à Lille, le joueur pourrait bien retourner en Norvège pour aider son club.