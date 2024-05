Mercato PSG : incroyable retournement de situation pour Xavi Simons

Le PSG avait flairé le bon coup. En 2019, le club de la capitale, soucieux de s’assurer un avenir radieux, faisait une approche pour attirer Xavi Simons en provenance du FC Barcelone. Considéré comme l’un des plus grands talents de la Masia, le natif d’Amsterdam avait un rôle intéressant à jouer à Paris sur le long terme. Intéressant dans un premier temps avec la réserve parisienne, il dispute son premier match en février 2021 en Coupe de France contre Caen à seulement 17 ans. Disputant six rencontres la saison suivante avec Mauricio Pochettino, le milieu offensif avait besoin d’un nouveau départ pour accumuler du temps de jeu et réellement progresser.

Des aventures fructueuses au PSV et à Leipzig

Ainsi, alors que les deux camps semblaient sur la même longueur d’onde concernant une prolongation, le Batave est retourné chez lui. Insistant, le PSV Eindhoven a réussi à obtenir la signature du droitier. Une résilience qui a payé vu la saison 2022-2023 extraordinaire de l’ancien crack du Barça. En effet, propulsé dans un statut de titulaire inamovible, Simons éclabousse l’Eredivisie (D1 néerlandaise) de son talent. Alternant entre le poste de milieu offensif et d’ailier gauche, l’Amstellodamois collectionne 22 buts et 12 passes décisives en 48 rencontres. C’est ainsi que le PSG avait encore flairé le bon coup.

Devenu international néerlandais (13 sélections) durant cette cuvée mémorable, Xavi Simons est finalement retourné à Paris. En effet, sentant le talent de leur jeune joueur, les dirigeants franciliens avaient mis une option de rachat prioritaire fixée à six millions d’euros en association à son départ. Mais alors qu’il aurait pu jouer un rôle majeur cette saison, Simons a finalement été prêté une saison au RB Leipzig sans option d’achat pour le plus grand dam de certains supporters du PSG qui allaient devoir prendre leur mal en patience pour voir le Batave illuminer le Parc des Princes. En Allemagne, le numéro 20 a encore tout retourné. Avec 9 réalisations et 15 offrandes en 42 apparitions, l’attaquant polyvalent de 21 ans s’est affirmé comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de la planète.

La stratégie sportive du PSG interroge, Leipzig tient la corde

Mais alors que le PSG pouvait se frotter les mains, les dernières informations jettent un sérieux froid sur la stratégie sportive des champions de France. En effet, selon RMC Sport, le PSG ne va pas forcer le retour de Simons qui ne serait pas très chaud à l’idée de jouer avec les demi-finalistes de Ligue des Champions l’année prochaine. Pire encore, même s’il est apprécié par Luis Enrique, l’offensif devrait retourner avec le club saxon l’an prochain alors que les deux clubs seraient déjà en train de négocier la vente définitive du joueur, selon les informations de nos confrères. Ces derniers jours, un montant de 60 millions d’euros était évoqué par la presse allemande.

Mais alors que cela serait la tendance forte pour l’avenir de Xavi Simons, le FC Barcelone serait en embuscade pour rapatrier son ancienne pépite. Une piste évoquée par la presse ibérique mais qui n’aurait que très peu de chances d’aboutir selon les indiscrétions de RMC. Peu importe la future destination du Néerlandais, le plan sportif du Paris Saint-Germain a de quoi interloquer. En rapatriant son joueur l’été dernier, tout indiquait qu’il aurait un rôle important à jouer dès la saison prochaine. Une théorie qui était renforcée par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’issue de la saison. Visiblement, alors qu’il était attendu de pied ferme par une grande partie des fans parisiens, Xavi Simons ne devrait pas reporter le bleu du maillot francilien. Vu ses deux dernières saisons et alors qu’il aurait représenté une solution de grande qualité pour 0 euro, il est difficile de suivre le PSG sur sa gestion du cas Xavi Simons…