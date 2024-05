Ligue Europa : l’OM se fait massacrer !

Dernier représentant tricolore en coupe d’Europe après la sortie de route du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille portait tous les espoirs du football français et du pays hier soir à Bergame. Opposés à l’Atalanta, les troupes de Jean-Louis Gasset espéraient faire un coup après avoir concédé le nul (1-1) lors de la manche aller à l’Orange Vélodrome. Mais ils n’ont jamais vraiment réussi à exister hier soir face à la Dea. L’équipe de Gian Piero Gasperini s’est imposée 3 à 0 au Gewiss Stadium.

La suite après cette publicité

Des Olympiens lucides et déçus

Éliminés, les Marseillais étaient forcément très déçus. Après le match, Gasset a été très lucide sur la performance de son équipe. Jean-Louis Gasset : «c’est inexplicable. C’est inexplicable de passer d’une semaine à l’autre, rivaliser avec une bonne équipe et aujourd’hui, pour se qualifier pour une finale, être battu dans l’agressivité, dans tous les duels, c’est l’image de la saison. On avait un peu d’espoir par rapport au match aller. Mais on est retombé dans nos travers… À chaud comme ça, quand on voit les matchs européens qu’on a faits à l’extérieur, on était un peu dans la même léthargie. C’est incompréhensible.»

À lire

José Anigo critique vivement l’OM

Samuel Gigot est du même avis. «Oui, c’est vrai, très triste, très déçu. Je pense qu’on n’a pas été bons ce soir. On n’a pas été au niveau. Je pense qu’on savait que c’était une équipe qui allait mettre énormément d’intensité, beaucoup de duels. Et quand vous perdez autant de duels dans un match comme ça, c’est pas possible, surtout dans une demi-finale retour. Donc très déçu, parce qu’on aurait aimé amener tout un peuple. On aurait aimé aller en finale, mais malheureusement, ça s’arrête là ce soir.» Le défenseur en a remis une couche ensuite.

La suite après cette publicité

Des supporters écoeurés

«Je pense qu’ils nous ont asphyxiés. C’est ce qu’ils voulaient. Jouer du un contre un partout. Et on l’a vu à l’heure de jeu, je pense qu’ils ont pris l’ascendant psychologique, physiquement ils ont été meilleurs que nous, mais… très, très déçu, c’est dur à expliquer.» Il n’y a pas que les Olympiens qui sont déçus. Les supporters, qui ont poussé l’équipe à Bergame comme ailleurs, le sont également. Interrogés par La Provence, plusieurs d’entre eux ont affiché leur rage après la rencontre. L’un a notamment évoqué l’occasion d’Iliman Ndiaye à la 60e. «Le tournant du match» selon lui.

Dans les colonnes du Parisien, un autre fan marseillais a lui confié : «je suis écoeuré…les joueurs n’ont pas joué une demie de Coupe d’Europe (…) L’OM est trop faible pour espérer quoi que ce soit ce soir (hier).» La presse, elle aussi, n’est pas tendre avec les Phocéens. "Inexistants à Bergame, les Olympiens s’arrêtent en demi-finale de Ligue Europa", a titré La Provence avant d’en dire plus. «Sur la pelouse du stade Atleti Azzurri d’Italia, ils ont même erré comme onze âmes en peine, à mille lieues du visage conquérant exhibé la semaine dernière au Vélodrome. Ademola Lookman (30), Matteo Ruggeri (52) et El Bilal Touré (90 + 5) ont éteint la flamme vacillante de Marseillais perdus, sans impact ni intensité, sans idée ni talent.»

La suite après cette publicité

Des médias qui n’épargnent pas l’OM

Le quotidien régional poursuit : «combien de classe d’écart ce jeudi soir (hier) entre Bergamasques et Provençaux, entre une équipe joueuse et une autre pétrifiée ? Trop, et même de quoi ne jamais vraiment regretter l’occasion ratée de Pierre-Emerick Aubameyang (en larmes à la fin du match) à l’aller.» De son côté Le Parisien a écrit : «cette fois, Marseille n’avait pas la flamme. Surclassé par l’Atalanta (3-0), l’OM a vu son épopée européenne s’arrêter brutalement en demi-finale de Ligue Europa, jeudi soir (…) À Bergame, il (l’OM) a été sèchement rattrapé par ses limites. Et elles sont nombreuses : maladroits et sans idées avec le ballon, ils ont tremblé à chaque perte de balle. Plutôt frais physiquement à l’aller, ils ont cette fois implosé devant le pressing bergamasque.»

L’Equipe a parlé d’un "supplice" et de joueurs "dépassés sur tous les plans" qui ont "raté leur 1/2 finale rattrapés par leurs lacunes". Le quotidien sportif a ajouté avoir eu l’impression que l’Atalanta était en supériorité numérique et que l’OM n’a rien fait pour s’élever à la hauteur de ce rendez-vous. De son côté, 20 Minutes a titré "Les Marseillais disent au revoir à la Ligue Europa après une fessée" avant d’ajouter : «les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont jamais trouvé la solution face à la formation de Gasperini et c’était déjà un miracle de rentrer à 1-0 à la mi-temps. Ils ont finalement craqué dans la deuxième période pour terminer avec une fessée, 3 buts à 0. Les Marseillais ne peuvent pas avoir beaucoup de regrets tant ils ont été dominés, à part celui de ne jamais avoir joué. L’aventure en Ligue Europa se termine donc à Bergame, ne reste plus qu’un infime espoir d’accrocher une qualif en Coupe d’Europe via la Ligue 1». Il faudra vite oublier cet échec et rebondir.