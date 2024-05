Real Madrid : Vinicius Junior envoie un message très clair à Kylian Mbappé !

Ce jeudi, c’est logiquement Joselu qui est à l’honneur un peu partout dans la presse espagnole comme européenne. Auteur d’un doublé en toute fin de partie, il a été le principal artisan de la qualification du Real Madrid pour la finale. Mais il n’a pas été le seul Merengue à avoir brillé sur la pelouse du Bernabéu, loin de là. Vinicius Junior, comme c’est devenu habituel dans les gros rendez-vous, a encore rendu une excellente copie. S’il n’a pas marqué, il a clairement été le Madrilène le plus dangereux et entreprenant.

La suite après cette publicité

Sur son côté gauche, il a ainsi fait des misères aux défenseurs allemands, allant de façon incessante chercher le un contre un. Il a notamment réussi 7 dribbles et distribué 2 passes clés, en plus d’être impliqué sur l’ouverture du score puisque c’est lui qui tire avant que Neuer ne repousse mal le ballon sur Joselu. En plus de ça, il a clairement montré qu’il était le leader offensif de l’équipe, ne se cachant pas, insistant, et on l’a aussi vu beaucoup haranguer ses coéquipiers et le public.

À lire

Real Madrid : la soirée dingue du héros inattendu Joselu

Mbappé devra s’adapter à Vinicius

Une image qui, forcément, contraste avec celle d’un Kylian Mbappé impuissant et assez discret face à Dortmund. La comparaison est inévitable. Surtout que l’an prochain, les deux hommes seront coéquipiers. Si certains pensaient que le Français allait d’office être le patron de l’attaque du Real Madrid, le Brésilien a montré qu’actuellement, ce rôle de leader est déjà réservé. Tout comme il a démontré être un joueur bien plus fiable dans les matchs à enjeu. Il est d’ailleurs désormais le grand favori pour le Ballon d’Or 2024.

La suite après cette publicité

En plus de ses prouesses sur le pré, le Brésilien incarne de plus en plus un rôle de porte-drapeau du club, n’hésitant plus à afficher son amour pour ses couleurs. « Merci président pour m’avoir fait venir dans le meilleur club du monde », écrivait-il après le match sur son compte X (anciennement Twitter). Avec un niveau exceptionnel et une cote de sympathie qui n’a jamais été aussi élevée auprès des fans madrilènes, Vinicius Junior a fait passer un message très clair à la planète foot… et à Kylian Mbappé.