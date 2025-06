Une légende argentine s’en prend à Vinicius Jr

Ces derniers temps, Vinicius Jr a été très critiqué. Plutôt moyen cette saison sur les pelouses de Liga et de l’Europe, le Brésilien a aussi été impliqué dans des chamailleries avec des adversaires ou des fans de l’équipe adverse. Mario Kempes, légende du foot argentin, a donné son avis sur le joueur et en a profité pour lui mettre un petit taquet.

« Au Real Madrid, c’est bizarre, parce qu’il y a des joueurs qui devraient uniquement se concentrer sur le jeu. Pour moi, mon joueur préféré serait Vinicius. Mais qu’est-ce qui se passe avec lui ? Il joue plus avec les tribunes qu’avec ses coéquipiers. Et d’après ce qu’on m’a dit, il y a eu des problèmes dans le vestiaire parce qu’il ne se concentre pas sur le foot et sur le fait de s’amuser sur le terrain », a indiqué l’Argentin. Le message est passé.