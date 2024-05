OL : Habib Beye est surpris par Pierre Sage

L’OL est en train de réaliser une seconde partie de saison mémorable. Deuxième de Ligue 1 si l’on ne juge que les vingt dernières rencontres de championnat, les Gones sont actuellement septièmes et peuvent rêver d’une saison 2024-2025 européenne. Un redressement sportif historique et qui porte le sceau de Pierre Sage. Arrivé dans la peau du directeur sportif du club rhodanien après une pige en tant qu’adjoint d’Habib Beye au Red Star, le tacticien de 45 ans fait mieux que ce qui était attendu de lui. Une métamorphose qui impressionne forcément son ancien collègue. Interrogé par L’Equipe, Beye, qui a annoncé la fin de sa collaboration avec le club de Saint-Ouen cette semaine, s’est dit surpris par le mandat de Sage :

«Il m’a surpris sur sa capacité d’adaptation très rapide au très haut niveau. Quand il arrive à Lyon, il identifie très très vite le problème de confiance et fait en sorte que cette équipe ne se concentre que sur la performance et oublie tout ce qu’il y avait en coulisses. Avant même de penser à mettre sa patte sur le football que lui aime voir. Pierre est très riche dans sa culture footballistique, a une vision du foot qui peut parfois paraître complexe mais il a cette faculté à la retranscrire sur le terrain de façon très simple. Et a une adhésion des joueurs qui se fait en un instant. Moi, il m’a apporté beaucoup de structuration dans ce qu’on a mis en place parce que j’avais beaucoup d’idées et je pense qu’il est arrivé à formaliser un petit peu tout ça».