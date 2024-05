Inter Milan : Lilian Thuram a mis une gifle à son fils Marcus Thuram

Ce dimanche, c’était jour de fête du côté de l’Inter Milan. Arrachant un match nul 1-1 contre la Lazio, le club lombard a ainsi pu célébrer comme il se doit son 20e titre de champion de Serie A. Après la rencontre, la communion était totale sur le terrain.

Marcus Thuram, l’attaquant de l’Inter Milan, a été taquin en poussant la chansonnette : "qui ne saute pas est un juventino". Une phrase qui a fait réagir son père Lilian. Le champion du monde 1998 qui était présent et qui a joué à la Juventus entre 2001 et 2006 lui a mis gentiment une petite gifle pour lui montrer qu’il n’était pas d’accord. Le chambrage entre le père et le fils risque de se poursuivre.