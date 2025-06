Mehdi Taremi au soutien de l’Iran dans le conflit avec Israël

«Que l’Iran reste debout». C’est par ces mots que s’est exprimé l’attaquant de l’Inter Milan Mehdi Taremi. Bloqué au pays suite au conflit entre l’Iran et Israël qui a connu une escalade brutale il y a quelques jours, il n’a pas pu rejoindre ses coéquipiers milanais pour le coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs ce samedi, et n’avait pas donné de nouvelle depuis les premières frappes israélienne.

La suite après cette publicité

Son club de l’Inter Milan, qui rentre en lice cette nuit face au CF Monterrey de Sergio Ramos, n’a pas communiqué sur la situation, et on ne sait pas encore si le joueur prendra part ou non à la compétition. Il a cependant été inscrit dans la liste que Christian Chivu, nouveau manager intériste, a dévoilé pour participer à la compétition.