CdM des Clubs : Monterrey tient tête à l’Inter Milan

L’Inter Milan retrouvait les terrains dans la nuit de mercredi à jeudi, un peu plus de deux semaines après sa débâcle contre le PSG en finale de la Ligue des Champions (0-5). Pour leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde des Clubs, les joueurs désormais dirigés par Cristian Chivu, Simone Inzaghi ayant rejoint Al-Hilal, défiaient le CF Monterrey de Sergio Ramos. Et pour sa première avec sa nouvelle écurie, l’entraîneur n’a pas convaincu. Les Italiens, bien que dominateurs, voyaient l’écurie mexicaine ouvrir le score. Cela ne pouvait être pas un autre moyen que grâce à une tête de Sergio Ramos, sur un corner (25e). Les Interistes tentaient de réagir mais manquaient les opportunités qu’ils parvenaient à se créer.

C’est finalement sur un coup-franc, joué en combinaison, que la situation allait se débloquer. Kristjan Asllani envoyait un petit ballon par-dessus la défense, qui arrivait jusqu’à Carlos Augusto. Ce dernier redonnait ensuite à Lautaro Martinez, qui n’avait plus qu’à pousser dans le but vide (42e). Les Milanais se faisaient ensuite très peur en seconde période, avec une frappe extrêmement lointaine de Sergio Canales qui s’écrasait sur le poteau (64e) et n’était pas loin de devenir le plus beau but du tournoi. L’Inter pensait ensuite reprendre la main, encore grâce à Lautaro Martinez, mais l’Argentin voyait son but être refusé pour une position de hors-jeu (68e). Score final (1-1). Après cette première journée au sein du groupe E, c’est River Plate qui fait la course en tête. Les Nerazzurri se retrouvent deuxième, à égalité avec leur adversaire du jour, tandis que les Japonais d’Urawa ferment la marche.

