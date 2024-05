John Textor dévoile l’identité du coach de l’OL pour la saison prochaine

Quelle belle deuxième partie de saison pour l’Olympique Lyonnais. Le 6 décembre dernier, pour le deuxième match de Pierre Sage à la tête de l’équipe, la bande d’Alexandre Lacazette pointait à une triste dernière position. Les Rhodaniens s’étaient lourdement inclinés face à l’OM (3-0) et tout indiquait qu’ils allaient vivre une saison galère, luttant pour ne pas descendre en Ligue 2.

Il y avait alors très peu de raisons d’être optimiste et positif. Seulement, quelques mois après, le constat est aussi brillant que surprenant : l’OL a terminé à la sixème position, se qualifiant pour l’Europa League donc, et disputera en bonus une finale de Coupe de France face au PSG samedi. Un sacré exploit qui a, forcément, un artisan principal : Pierre Sage. De quoi lui assurer une place de coach de l’OL sur le long terme ? Jusqu’ici, c’était encore flou, et à l’étranger, il se disait par exemple que John Textor souhaitait offrir le poste à Bruno Lage, coach d’un de ses clubs, Botafogo.

Il va rester

Mais dimanche soir, après la victoire 2-1 contre Strasbourg, l’homme d’affaires américain a mis fin au suspense en zone mixte : Pierre Sage sera bien le coach de l’OL la saison prochaine. « Au début de saison, nous étions concentrés sur la survie, c’était dans les têtes de tout le monde. A un moment, ils ont simplement commencé à y croire. Pierre est arrivé. C’est une jeune équipe et les joueurs veulent juste un bon plan dans lequel ils croient. Ce que Pierre Sage a fait avec l’équipe est exactement ça. C’est un homme bien avec un bon cœur, il avait un bon plan, il l’a bien communiqué, bien enseigné. Nous sommes aussi fiers du centre de formation, nous leur apprenons bien », a-t-il d’abord expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Je pense qu’il est très correct. Je pense que c’est connu depuis longtemps qu’il est notre entraîneur. Il y a quelques semaines, nous avons augmenté sa paie de manière significative, c’était même avant qu’il soit accepté pour passer son diplôme. Il a reçu un message d’amour de moi, de nous. Quand il est arrivé dans une maison qui brûlait, sa première mission était d’éteindre le feu, de sauver quelques meubles, de sortir du bâtiment et d’avancer. Avant même que nous nous soyons vraiment assis, en disant ‘ok, tu seras coach l’année prochaine’, j’avais besoin d’entendre sa vision, son plan. […] Bien sûr qu’il reste, il va rester un moment. Personne n’a cherché un autre coach. J’ai inventé un bon coach avec lui ou peut-être que lui a fait de moi un bon propriétaire. Bien sûr que c’était l’entraîneur, pourquoi vous cherchez à deviner ? On va faire en sorte de rendre ça officiel après la Coupe de France », a conclu le boss de l’OL. C’est clair comme ça !