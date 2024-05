Les surprenantes révélations de Jürgen Klopp sur la suite de sa carrière …

Clap de fin pour Jürgen Klopp à Liverpool ! Ce dimanche lors d’une victoire 2-0 contre Wolverhampton, le coach allemand a terminé son aventure avec les Reds où il aura écrit les plus beaux moments de sa carrière. Vainqueur de la Ligue des Champions 2019, de la Premier League 2020, de la Coupe du monde des Clubs 2020, de la Supercoupe de l’UEFA 2020 de la Carabao Cup 2022 et 2024, de la FA Cup 2022 et de la Supercoupe d’Angleterre 2023, Jürgen Klopp aura marqué de son empreinte le club anglais en devenant l’une de ses figures marquantes. 489 matches à la tête des Reds qui provoquent beaucoup d’épuisement pour le coach allemand. «Si vous me demandez 'Entraînerez-vous à nouveau un jour?', aujourd’hui je vous répondrais non. Mais je ne sais pas comment les choses vont tourner puisque je n’ai évidemment jamais été dans cette situation» avait-il expliqué en janvier dernier.

La suite après cette publicité

Désormais, l’ancien de Mayence et du Borussia Dortmund a eu le temps de réfléchir et de digérer ce choix. Après avoir reçu un éloge des Reds contre Wolverhampton, Jürgen Klopp va pouvoir se reposer et récupérer des forces avant d’éventuellement repartir sur un autre projet. En tout cas, cette pause sera très importante pour le coach de 56 ans et il veut avant tout profiter comme il l’a confié : «je n’ai aucune idée (de ce que je ferai demain ndlr). J’ai assez de choses à faire, la vie privée doit aussi être planifiée, mais j’ai été ici pour faire des choses et probablement Ulla (sa femme ndlr) me dira où nous allons. Je n’ai aucune idée de ce qui s’en vient. Nous avons une fête ce soir.»

À lire

5 choses à savoir sur Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool

Jürgen Klopp a besoin de reprendre des forces

Jürgen Klopp sait qu’il sera un entraîneur recherché et que de nombreux clubs tenteront de l’approcher. Pour autant, il a expliqué qu’il n’allait pas suivre cela de près et attendra le bon moment s’il doit se lancer dans un autre projet. Cela ne devrait pas arriver au cours de la saison prochaine puisqu’il a vraiment besoin de couper : «je ne cherche pas la prochaine opportunité et quels clubs sont disponibles et des trucs comme ça. Il y aura des opportunités, mais je ne réfléchis pas en me disant "peut-être que dans un an je les saisirai"».

La suite après cette publicité

Par contre Jürgen Klopp est surpris de voir que tout le monde l’attend repartir dans un projet. Le coach allemand a appuyé de nouveau et comme souvent dans sa carrière qu’il ne se voyait pas continuer en tant qu’entraîneur jusqu’à un âge avancé : «je ne sais pas pourquoi personne ne croit que je ne serai plus jamais manager d’un club, mais j’imagine que c’est parce que ce métier semble être une drogue, qu’il y a beaucoup de retours et que tout le monde bosse jusqu’à 70 ans dans la profession. Les gens peuvent fonctionner différemment, moi j’ai besoin de ressentir l’étincelle, d’avoir l’énergie, j’ai besoin de toutes ces choses-là. Mais je suis vide.»