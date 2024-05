PSG : l’escapade de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé fait parler !

Une nouvelle polémique pour conclure la saison. Comme si cela n’était pas suffisant. Champion de France depuis un moment déjà, le PSG se déplaçait à Metz pour ce match qui comptait pour du beurre pour la formation de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol avait décidé de laisser de nombreux joueurs majeurs au repos, dont Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Et ces derniers ont fait le choix de se rendre à Cannes plutôt que d’accompagner leurs partenaires à Metz.

Sur les réseaux sociaux, des images ont ainsi circulé sur lesquelles on voyait les deux hommes au restaurant, dans une ambiance plutôt festive et joyeuse. Rien de compromettant ni de négatif, mais beaucoup de fans parisiens n’ont pas apprécié de voir deux de leurs joueurs majeurs s’afficher comme s’ils étaient déjà en vacances alors que leurs coéquipiers jouaient quelques heures plus tard, et qu’une finale arrive ce week-end. Sur les réseaux sociaux, Mbappé comme Dembélé ont ainsi essuyé de vives critiques de la part de la twittosphère parisienne notamment.

Dembélé prend cher

Daniel Riolo, célèbre éditorialiste parisien, s’est aussi lâché sur RMC Sport : « Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal. C’est déjà anormal pour Mbappé, mais c’est la rupture depuis des mois. Plus il pourra donner une mauvaise image et être à l’envers par rapport à ce qu’il faut, plus il le fera. En revanche, Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver. Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n’est pas sur place, même pas sur le banc ? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi ? Être à Cannes alors qu’il s’est fait mal, ce serait encore pire, mais je ne crois pas (qu’il soit blessé). En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses ».

Luis Enrique, devant les caméras de Canal, a tenté de dégonfler un peu la polémique. « Les six joueurs qui étaient au repos ont la totale liberté de faire ce qu’ils veulent, d’aller où ils veulent, de se reposer, de déconnecter. S’ils sont à Cannes, aux Asturies ou que sais-je, ça ne m’intéresse pas. Ce n’est pas un problème », a ainsi expliqué l’Espagnol. De quoi calmer les supporters parisiens ? Pas sûr…