PSG : Gabriel Moscardo parle déjà bien français

Recruté l’hiver dernier par le Paris Saint-Germain aux Corinthians, Gabriel Moscardo vient de boucler sa première semaine à Paris. Interrogé par le média du club parisien, le milieu brésilien a exprimé son amour pour la Ville Lumière. « J’aime beaucoup Paris. C’est une ville très belle. Je suis ici depuis 15 jours et j’aime beaucoup, a-t-il déclaré dans un français assez maitrisé déjà, avant d’évoquer le fait d’avoir des coéquipiers venant du Brésil, tout comme lui, dans son nouveau club. C’est très agréable d’avoir des amis brésiliens dans l’équipe. Je pense que Marquinhos, qui est Brésilien et qui a beaucoup d’histoire dans ce club, va beaucoup m’aider. J’espère que ça sera une bonne saison pour nous, qu’on gagnera beaucoup de compétitions. »

La suite après cette publicité

Il en a également profité pour faire une petite révélation sur son apprentissage du français. « J’ai étudié le français depuis quatre mois déjà. C’est très important pour moi de parler français. Pour moi, le principal, c’est de respecter les gens français au club et de parler plus facilement avec les gens au Campus et à Paris. Je ne veux pas parler l’anglais avec des Français. Je veux parler français avec les Français. » Recruté pour 20 millions d’euros, il devrait intégrer la rotation dans l’entrejeu de l’équipe de Luis Enrique.