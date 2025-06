Coupe du Monde des Clubs, PSG : Vitinha a encore choqué la planète football !

Qui peut arrêter Vitinha ? Auteur d’un quadruplé historique avec le Paris Saint-Germain et fraîchement titré lors de la Ligue des Nations avec le Portugal, le natif de Vila das Aves débarquait sur le territoire américain avec le plein de confiance. Une nouvelle fois aligné dans le onze de Luis Enrique pour l’entrée en lice du PSG à la Coupe du Monde des Clubs, l’international portugais (29 sélections) a finalement confirmé son incroyable dynamique lors de la victoire des siens contre l’Atlético de Madrid (4-0). Titularisé aux côtés de Fabian Ruiz et Joao Neves dans l’entrejeu, le numéro 17 parisien n’a pas tardé à s’illustrer sur la pelouse du Rose Bowl de Pasadena.

Une nouvelle masterclass

Dans un rôle de sentinelle, l’ancien joueur de Porto a, en effet, été l’un des grands artisans de la domination parisienne. Solide dans le duel, précis dans la transmission et toujours aussi intelligent dans l’orientation du jeu, celui que l’on surnomme «Viti» a constamment pris le meilleur sur les milieux madrilènes, incapables de rivaliser avec des Rouge et Bleu dominateurs dans tous les secteurs du jeu. En véritable métronome, le crack lusitanien brillait même un peu plus juste avant la pause en offrant le but du break aux nouveaux champions d’Europe.

Sur un contre éclair du PSG après une perte de balle des Colchoneros, le milieu de terrain portugais se projetait, profitait des appels de ses partenaires et trompait finalement Oblak d’une puissante frappe du droit (45+2e). Toujours aussi impactant au retour des vestiaires malgré la chaleur étouffante, Vitinha concluait finalement ce choc avec 98,3% de passes réussies - soit le meilleur pourcentage pour un milieu du PSG ayant tenté au moins 100 passes TCC depuis Leandro Paredes en mars 2022 (99% contre Bordeaux en Ligue 1) - 125 ballons touchés, 2 interceptions et un titre d’homme du match. Crédité d’un 8 par la rédaction FM, le droitier d’1m72, qui aura disputé l’intégralité de ce premier rendez-vous, a ainsi confirmé son statut de l’un des tous meilleurs milieux de terrain du monde.

Interrogé au micro de DAZN après la rencontre, Vitinha ne cachait logiquement pas sa joie. «On a eu de bonnes sensations malgré les conditions, la chaleur, parce qu’il fait très chaud. C’est vraiment difficile de jouer avec cette condition. Pour eux, c’était difficile aussi, peut-être même encore plus car ils n’avaient pas le ballon. C’est ce qu’on a essayé de faire, avoir le contrôle du match, avoir le ballon, les faire courir et avoir des occasion. Je pense on aurait pu encore marquer. On est très content du résultat», a tout d’abord lancé le facteur X du PSG avant de revenir sur sa trajectoire personnelle.

L’étoffe d’un futur Ballon d’Or ?

«J’essaye de récupérer le plus de possible, de bien dormir et d’utiliser tout ce qu’on a pour récupérer mais c’est aussi ma génétique. J’aime bien courir. J’aime bien donner la solution de passer pour continuer à jouer. Parfois, je vais mourir de fatigue aussi mais il faut continuer. Le pénalty à Lee ? On en a parlé avec le coach. Aujourd’hui c’était moi, mais je n’ai pas besoin de but comme un attaquant. S’il y a un bon score, on donne à un attaquant qui a besoin de but comme Kang-in Lee», notait l’intéressé, décidemment parfait dans tous les domaines.

Pour rappel, si certaines rumeurs évoquaient ces dernières heures un intérêt du Real Madrid, un départ du club de la capitale n’est clairement pas d’actualité et la nouvelle prestation étincelante du Portugais ne pourra que conforter le PSG dans son choix. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues, le principal concerné est même aujourd’hui considéré comme un candidat légitime dans la course au prochain Ballon d’Or. «Je ne le pense certainement pas, je laisse cela à chacun. Le plus important, c’est le collectif, et seulement après vient l’individuel», avait cependant assuré avec humilité l’intéressé. Une réponse à son image, sobre mais solide, dans la lignée de sa progression fulgurante cette saison.

