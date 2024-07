Manchester City gâche les plans mercato du FC Barcelone

Le FC Barcelone est au four et au moulin en ce moment. D’abord, les dirigeants doivent régler les soucis qu’ils ont avec le fair-play financier de la Liga, et retrouver cette fameuse règle du 1:1. Ceci leur permettrait de dépenser chaque euro qui entre dans les caisses du club, ce qu’ils ne peuvent pas faire pour le moment. Pour ce faire, il va falloir vendre des joueurs avec une certaine valeur, ou signer des deals intéressants sur le plan financier.

L’objectif est d’offrir un bel effectif à Hansi Flick, le nouveau tacticien du FC Barcelone. Les Catalans sont notamment sur le dossier Nico Williams, qui fait quotidiennement la une des médias sportifs chez nos voisins ibériques. Dans le même temps, il est aussi question d’un intérêt blaugrana pour un autre champion d’Europe, et pas des moindres : Dani Olmo. Deux potentiels renforts de poids…

Un prix conséquent

Et derrière alors ? Le Barça semble plutôt bien fourni, et l’objectif est surtout de conserver un joueur qui était prêté la saison dernière : João Cancelo. Contrairement à son homonyme et compatriote João Félix, le latéral a convaincu la direction barcelonaise. Mais comme l’explique Mundo Deportivo, Manchester City ne facilite pas les choses. Même si les Cityzens et Pep Guardiola ne comptent pas vraiment sur lui, ils ne veulent pas le brader aux Catalans. Le champion d’Angleterre réclame ainsi 30 millions d’euros pour celui qui a 32 matchs de Liga la saison dernière, pour 2 buts et 4 passes décisives.

Un montant conséquent pour le Barça actuellement, et ce alors que le joueur est prêt à faire des sacrifices sur le plan financier. Manchester City souhaite le vendre définitivement et non le laisser filer dans le cadre d’un nouveau prêt. Autant dire que c’est plutôt mal parti pour le FC Barcelone pour l’instant…