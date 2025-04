Coupe du Roi : le Barça répond au Real Madrid sur la polémique d’arbitrage

Avant une finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid, décisive pour les deux clubs, le climat est délétère. Les deux arbitres principaux de la rencontre ont souhaité s’exprimer devant les médias pour s’en prendre au Real Madrid, coupable à leurs yeux de décrédibiliser la profession et de mettre en danger les arbitres. De son côté, le club madrilène a demandé, sans succès, à la Fédération espagnole de changer les arbitres prévus pour cette rencontre.

De son côté, le FC Barcelone a appelé au calme avant la finale et au respect des arbitres. «Pour moi, c’est un sport, c’est un jeu, le football. Il est de notre responsabilité de protéger les joueurs et tout le monde de cette atmosphère. Les émotions entrent en jeu, mais quand c’est fini, il faut laisser tout cela derrière soi. Nous avons besoin des arbitres, je l’ai dit, nous devons nous occuper d’eux parce que nous ne pouvons pas ne pas les respecter. Tous les clubs. Les entraîneurs et les joueurs», a assuré Hansi Flick, avant un Clasico déjà tendu, samedi soir (22 heures).