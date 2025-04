LdC Asiatique : Al-Nassr de Cristiano Ronaldo éliminé à la surprise générale

Alors que les demi-finales aller de la Ligue des Champions de l’UEFA battent leur plein, sa petite sœur asiatique fait de même. La seule différence est que l’AFC organise cette manche décisive sur un match unique. Le club saoudien d’Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo accueillait sur la pelouse du stade Alinma le club japonais de Kawasaki Frontale.

Alors que les coéquipiers de la légende portugaise partaient largement favoris, les joueurs de Kawasaki ont créé la surprise en remportant ce match (2-3) en Arabie saoudite. Cette victoire est synonyme d’élimination pour Al-Nassr. Le but de Sadio Mané n’a pas suffi à instaurer un second souffle à son équipe et Cristiano Ronaldo doit encaisser une nouvelle désillusion sur la scène continentale asiatique.