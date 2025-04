FC Barcelone - Inter : les compositions probables

La fête du football continue ! Hier soir, le Paris Saint-Germain a réalisé un énorme coup en allant s’imposer à l’Emirates contre Arsenal (1-0). Les hommes de Luis Enrique n’ont pas encore validé leur billet pour la finale de la Ligue des Champions, mais ils pourront regarder le choc FC Barcelone-Inter un peu plus sereinement. Ce soir, le stade de Montjuïc espère d’ailleurs être gâté par la bande d’Hansi Flick. Leader du classement de Liga, le Barça est en pleine forme.

Les Catalans viennent de terrasser le Real Madrid en Coupe du Roi (3-2) et font plus que jamais figure de favoris, malgré les absences de Robert Lewandowski, Alejandro Balde et Marc Casado. Sans surprise, Flick devrait aligner une équipe bâtie en 4-3-3 avec Wojciech Szczęsny dans les cages. En défense, le patron Jules Koundé occupera le poste de latéral droit, Gerard Martin sera son pendant gauche et la charnière centrale sera sans doute formée par Pau Cubarsi et Iñigo Martinez. Au milieu, le revenant Frenkie De Jong jouera le rôle de sentinelle.

Du lourd de chaque côté

Un cran au-dessus, Pedri et Dani Olmo seront chargés d’animer le jeu catalan. Enfin, l’attaque barcelonaise aura fière allure même sans Lewandowski. Lamine Yamal et Raphinha dynamiteront les côtés et tenteront d’alimenter Ferran Torres en munitions. En face, l’Inter connaît un véritable coup de mou au plus mauvais moment. Les hommes de Simone Inzaghi viennent d’enchaîner trois défaites de rang et ont perdu Benjamin Pavard sur blessure. Ce qui n’empêchera pas Inzaghi d’aligner un onze sans doute articulé en 3-5-2.

Yann Sommer sera le gardien de but et devrait être protégé par un trio défensif composé par Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi et Yann Bisseck. Federico Dimarco (à gauche) et Denzel Dumfries (à droite) joueront les pistons de service, tandis que l’entrejeu serait composé du trio Henrik Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella. Enfin, Inzaghi pourra compter sur le duo habituel Lautaro Martinez-Marcus Thuram pour espérer faire trembler les filets blaugranas. Rendez-vous à 21h pour le coup d’envoi !