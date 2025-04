Coupe du Roi : le président de la RFEF répond au Real Madrid

C’est une polémique qui a mis en fusion toute la presse espagnole ces dernières heures. Comme nous l’avons largement relaté cet après-midi, la conférence de presse des arbitres de la finale de Coupe du Roi, qui ont craqué face aux attaques de Real Madrid TV, n’a clairement pas plu au Real Madrid. La presse espagnole rapporte que le match de demain pourrait même être remis en question, puisque le club voudrait changer les arbitres. Sauf que la Fédération n’a pas prévu un tel changement et la guerre continue entre la RFEF et le club merengue.

Et d’après les dernières nouvelles de The Athletic, les Merengues s’attendent maintenant à ce que la RFEF change d’arbitres. Mais ce vendredi soir, le président de la RFEF, Rafael Louzán, a assuré que la finale aurait lieu. «Oui. Nous allons profiter de ce grand match demain. Je ne vais pas m’étendre sur ce sujet et aujourd’hui, nous devons nous amuser. Nous travaillons depuis de nombreux jours, depuis longtemps, il y a des milliers de supporters à Séville et des millions de personnes dans le monde. J’ai parlé au Real Madrid et j’en appelle à la responsabilité pour que tout se passe bien. Nous avons cette tout pour faire en sorte que tout se passe bien».