Euro U19 : la France s’offre l’Ukraine et retrouvera l’Espagne en finale

Tandis que l’Espagne a disposé de l’Italie plus tôt dans l’après-midi, la France et l’Ukraine se disputaient le dernier ticket pour accéder à la finale de l’Euro U19. Face à un adversaire encore invaincu dans le tournoi et qui a terminé à la 2e place de sa poule, le sélectionneur des Bleuets, Bernard Diomède, a aligné ses meilleurs atouts. Après une bonne entame française sur la pelouse de Belfast, la rencontre s’est rééquilibrée. Malgré deux occasions franches tricolores avant le repos, c’est bien l’Ukraine qui est passé tout proche d’ouvrir le score avec une frappe d’Husiev sur la barre transversale (45e+2).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Bleuets ont poussé pour prendre les commandes de la partie. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Edoa reprendre victorieusement un corner de Mayulu pour concrétiser la domination tricolore (0-1, 61e). Souhaitant à tout prix se mettre à l’abri, les Bleuets ont maintenu la pression dans le camp ukrainien, Kroupi manquant le break de peu (73e). En maîtrise, les protégés de Bernard Diomède ont fait le job jusqu’au bout pour décrocher leur billet pour la finale (1-0) et retrouveront l’Espagne.