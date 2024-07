Naples a fait une offre à Romelu Lukaku

Arrivé sur le banc de Naples cet été, Antonio Conte souhaiterait amener Romelu Lukaku dans sa nouvelle équipe. Un joueur qu’il connaît très bien, puisqu’ils étaient ensemble à l’Inter Milan (2019-2021) et ont remporté le championnat d’Italie lors de la saison 2020-2021. Depuis plusieurs semaines, Chelsea et le Napoli discutent pour la vente définitive du joueur, qui avait été recruté pour 113 millions d’euros par les Blues à l’été 2021.

D’autres informations sur ce deal ont été révélées par Sky Italia. Le club italien espérerait conclure un accord avec le joueur de 30 ans sur un contrat de trois ans, assorti à un salaire de six millions d’euros par an avec des bonus. Une fois l’accord conclu, le club d’Aurelio De Laurentiis voudrait boucler le transfert à 25 millions d’euros. Un problème pour Chelsea qui en demanderait dix de plus, soit 35 millions d’euros.