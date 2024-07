OM : les indésirables freinent le mercato

On le voit depuis quelques semaines, l’OM a entamé un nouveau cycle. Sous l’impulsion du tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria, le club phocéen s’active dans tous les sens pour le plus grand bonheur des supporters marseillais, qui se délectent de chaque coup réalisé sur le mercato. C’est l’arrivée de Roberto De Zerbi qui a donné le tempo de cet OM version 2024-25 très ambitieux malgré l’absence de Coupe d’Europe. Ensuite, Ismaël Koné (Watford) s’est engagé, suivi par Lilian Brassier (Brest), Mason Greenwood (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) et enfin Valentin Carboni (Inter Milan), qui se rapproche du club. Autant de recrues qui vont apporter un vrai plus à RDZ.

Mais toute cette belle dynamique du mois de juillet pourrait s’enrayer. Si Vitinha (Genoa), Iliman Ndiaye (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadisiyah), Konrad De la Fuente (Lausanne) et aujourd’hui Jonathan Clauss (OGC Nice) ont déjà quitté la cité phocéenne, et qu’Ismaila Sarr devrait en faire de même prochainement, ils sont encore un certain nombre à faire de la résistance. Des joueurs aux salaires conséquents et dont les prestations sont loin d’avoir été en adéquation avec leurs émoluments et le standing du club qui a terminé à une triste 8e place de Ligue 1 la saison passée.

Les indésirables poursuivent leur préparation sous JPP

Ainsi, s’ils ont été prévenus par le club depuis la fin du mois de juin de leur situation et qu’ils ont rapidement échangé avec Roberto De Zerbi, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Pau Lopez, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia sont toujours des joueurs olympiens à ce jour. Lui-même passé par cette situation au cours de sa carrière lorsqu’il évoluait au Napoli, le coach transalpin a ainsi tenu à jouer la carte de la transparence avec les principaux concernés. En effet, dès son arrivée à Marseille, il leur a signifié qu’il était préférable pour eux de chercher un nouveau challenge car ils n’entraient pas dans ses plans de jeu.

Selon nos informations, s’ils prenaient part jusqu’à présent à une partie des séances dirigées par RDZ, les joueurs en question poursuivent désormais leur préparation sous les ordres de Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve, le temps que leur situation se décante.

De son côté, l’OM continue de s’activer en coulisse depuis le début du mercato pour trouver des portes de sorties à ces éléments. Samuel Gigot a, dans cette optique, reçu une belle proposition de Trabzonspor mais également du Stade Rennais, toutes deux avantageuses auxquelles il n’a pas voulu donner suite. Il en va de même pour son compère de la défense, Chancel Mbemba, qui aurait, lui aussi, décliné une offre attrayante d’un autre club de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré. De son côté, Pau Lopez aurait pu rejoindre Come mais le dossier a capoté lorsque l’agent du joueur a réclamé de l’argent aux dirigeants marseillais, pour compenser la différence entre son salaire olympien et celui proposé par le club italien. Enfin, très proche de rejoindre la formation qatarie d’Al Duhail qui lui offrait un véritable pont d’or, Jordan Veretout a préféré jouer la montre et attendre d’autres opportunités pour quitter Marseille. Autant de joueurs qui, en plus d’Ulisses Garcia, continuent donc de s’entrainer à la Commanderie et de peser dans la masse salariale du club sans avoir aucun espoir de reporter les couleurs du club phocéen. Un contexte délicat qui ne réjouit pas les supporters et ne facilite assurément pas la tâche des dirigeants olympiens dans leur quête de recrues à même d’élever le niveau global de l’effectif mis à disposition de Roberto De Zerbi pour jouer les premiers rôles cette saison.