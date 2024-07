Mauvaise nouvelle pour le PSG dans le dossier Dean Huijsen

Le départ de Dean Huijsen de la Juventus ne fait pas de doute. Depuis la reprise, Thiago Motta ne compte pas sur le défenseur central de 19 ans. Son club voit même en lui une manière d’enregistrer une belle entrée d’argent qui lui permettrait de boucler d’autres transferts. Considéré comme un très grand talent à son poste, celui qui a été prêté à la Roma lors de la seconde partie de saison dernière est forcément dans le viseur de pas mal de prétendants.

Parmi eux, on retrouve le PSG. Luis Campos est toujours aux aguets pour enrôler un jeune joueur en devenir, surtout si son potentiel est élevé. L’affaire semblait même être bien partie ces derniers jours puisque les discussions avec la Vieille Dame et avec le principal concerné allaient dans le bon sens. Le Néerlando-espagnol avait même donné son feu vert pour ouvrir les négociations. Sauf que le club de la capitale n’est pas seul, comme nous l’expliquions plus haut.

Dean Huijsen a fait son choix

Et surtout, les projets ne sont pas les mêmes. Le PSG ne peut évidemment pas lui garantir un temps de jeu conséquent, à l’inverse du Bayer Leverkusen et de Stuttgart où la concurrence est moins dense, deux clubs qui disputent également la Ligue des Champions à la rentrée. Les Roten ont même proposé une offre de 15 M€. Face à cela, Bournemouth s’est décidé à bouger et à entrer dans la danse. Nous l’évoquions déjà hier. La tendance se confirme ces dernières heures et ça ne sent pas bon pour le PSG.

D’après Sky Sport Italia, c’est entre les Cherries et Stuttgart que la lutte finale se joue. Les Anglais ont formulé une première proposition de 18 M€ (15 M€ + 3 M€ de bonus) mais travaillent déjà à une seconde offre avec un pourcentage à une future revente de 20 %. Tuttosport affirme même dans ses colonnes ce matin que Bournemouth est en train de remporter la mise. Malgré la différence de standing entre ces clubs, Dean Huijsen va rejoindre la Premier League où un meilleur temps de jeu et un plus gros salaire lui sont sans doute garantis.