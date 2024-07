Mercato : plusieurs clubs veulent griller le PSG pour Dean Huijsen

Prêté par la Juventus à l’AS Roma cette saison, Dean Huijsen devrait quitter les Bianconeri cet été, puisqu’il n’a pas été retenu dans l’effectif de Thiago Motta pour la tournée de pré-saison. Considéré comme un des défenseurs les plus prometteurs du Vieux Continent, il est logiquement objet de convoitise et pourrait être un des bons coups de ce marché estival.

Plusieurs écuries européennes, comme le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain, sont venues aux renseignements pour l’attirer dans leur rang. Xabi Alonso a même parlé avec l’entourage du joueur de 19 ans, comme nous vous l’avons révélé la semaine dernière, alors que l’option parisienne était aussi très sérieuse pour l’international U19 espagnol.

De la concurrence

Mais à en croire Sky Italia, un nouveau concurrent serait entré dans la course : Stuttgart. Le vice-champion de Bundesliga aurait le Néerlandais dans son viseur. Une offre d’un peu plus de 15 millions d’euros a aussi été formulée par la formation germanique. Ce n’est pas tout, puisqu’en Angleterre, Bournemouth a aussi fait une proposition dans ces eaux-là.

Deux formations a priori moins prestigieuses et moins puissantes financièrement que le Paris Saint-Germain, mais ce sont deux équipes qui peuvent a priori lui garantir un plus grand temps de jeu que l’écurie de la capitale française. Le média italien précise que le joueur temporise tout de même un peu, dans l’attente de propositions de clubs un peu plus huppés. Le PSG a donc encore une fenêtre de tir, mais il faudra agir vite.