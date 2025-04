PSG : Véronique Rabiot en remet une couche

Si le dernier Classique entre le PSG et l’OM n’a souffert d’aucune polémique sur la pelouse, en tribunes, l’affaire est tout autre. De retour au Parc des Princes après avoir choisi d’évoluer sous les couleurs de l’OM en début de saison, Adrien Rabiot avait été la cible d’insultes particulièrement violentes, visant notamment sa famille. Outrée par ces agissements, Véronique Rabiot, sa mère, espérait voir des sanctions être infligées après cet épisode. Mais elle est fortement déçue.

La suite après cette publicité

Finalement, seule une fermeture partielle de la tribune Auteuil a été annoncée par la LFP. Une sanction bien trop faible pour Véronique Rabiot, qui en attendait bien davantage, et a tenu à exprimer son mécontentement sur les ondes de RMC : « non, ce n’est pas suffisant. Comme je l’ai dit, il y a une justice à deux vitesses. C’est toujours les deux poids, deux mesures, et non, ce n’est pas suffisant, bien sûr que non. Il faudrait mettre des sanctions fortes et les respecter. C’est de pire en pire maintenant dans les stades. Désormais, les gens ne veulent même plus y aller avec de jeunes enfants, parce que c’est devenu ordurier, injurieux. Les joueurs et leur famille sont fatigués d’être attaqués. » Le mal semble profond.