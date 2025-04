Manchester United : Bruno Fernandes élu joueur du mois de mars en Premier League

Depuis quelques semaines, Manchester United est plus consistant. Auteurs d’une saison compliquée en Angleterre, les Red Devils ont mis du temps avant de s’acclimater à la méthode du nouvel entraîneur Ruben Amorim, arrivé en novembre dernier pour sauver le début de saison calamiteux mené par Erik Ten Hag. N’ayant perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches toutes compétitions confondues, le club mancunien est de plus en plus intéressant.

Il s’agit sûrement d’une mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui va affronter les pensionnaires d’Old Trafford dans une double confrontation haletante en quarts de finale de Ligue Europa dans les prochains jours. Les Gones feront également face à un Bruno Fernandes taille patron. En pleine possession de ses moyens physiques, le joueur de 30 ans compte 2 buts et autant de passes décisives lors de ses 2 matches de Premier League en mars. Des prestations suffisamment bonnes pour lui permettre d’être élu joueur du mois en PL. Une bien mauvaise nouvelle pour l’OL…