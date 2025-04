Ange Postecoglou hué par les supporters de Tottenham

C’est décidément une saison terrible pour Tottenham. Logiquement battu par son voisin de Chelsea malgré une certaine résistance, le club de Londres a subi sa 16e défaite en Premier League et plonge toujours plus bas au classement. Après 30 journées, les Spurs occupent une indigne 14e place et n’iront pas en coupe d’Europe l’an prochain. Du moins pas par le biais du championnat car ils sont toujours qualifiés en Ligue Europa où ils affrontent l’Eintracht Francfort la semaine prochaine. Ange Postecoglou ne devrait pas faire de vieux os. Ce dernier a même été remarqué hier en train d’adresser un message aux supporters de Tottenham, alors que son équipe venait d’égaliser (le but sera finalement invalidé par la VAR). On l’a vu se diriger vers la tribune en collant sa main à l’oreille, sous-entendant qu’il ne les entendait pas célébrer. «On venait de marquer. Je voulais juste les entendre applaudir. On a traversé une période difficile, j’ai trouvé le but magnifique et je voulais qu’ils soient vraiment enthousiastes. J’ai senti qu’à ce moment-là, on avait le potentiel pour gagner le match.»

Malheureusement, son équipe s’est à nouveau inclinée et le coach australien a encore été sifflé par les fans. «Ça ne me dérange pas. Ce n’est pas la première fois qu’ils me huent à cause de mes remplacements ou de mes décisions. C’est normal. Ils ont le droit de faire ça. Mais on venait de marquer un but, d’égaliser, j’espérais qu’on pourrait créer un peu d’émotions» s’est-il défendu après le coup de sifflet final. Il n’en veut pas d’ailleurs aux supporters. «Ça ne me touche pas. Si c’est ce que ressentent les supporters, s’ils trouvent que je ne fais pas du bon travail, ils ont parfaitement le droit de l’exprimer. Ce sont eux qui resteront là longtemps après mon départ.» Un message qui ressemble à des adieux en fin de saison.