CdM des Clubs 2025 : le trophée présenté au Campus PSG

Ce vendredi 4 avril, le trophée de la Coupe du monde des clubs 2025 était de passage à Paris et plus précisément du côté du Campus PSG de Poissy. L’occasion pour le club parisien de le présenter à la presse avant que ce dernier - qui restera dans la capitale française jusqu’à dimanche - ne poursuive sa tournée mondiale.

«Accueillir le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à Paris marque une nouvelle étape importante pour cette compétition mondiale de clubs et le début de notre voyage vers cette nouvelle célébration mondiale du football aux États-Unis cet été. Le Paris Saint-Germain est fier de représenter la France sur la scène mondiale. C’est une opportunité de montrer au monde nos valeurs et ce qui rend le Paris Saint-Germain unique. Et d’apporter le meilleur du football de club européen, le meilleur de Paris et du Paris Saint-Germain, aux États-Unis et à nos fans du monde entier cet été», a de son côté déclaré Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué du PSG.

