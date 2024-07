L’OM a quasiment bouclé l’arrivée de Valentin Carboni

C’est une piste évoquée depuis plusieurs semaines du côté de l’OM. Après avoir démarré très fort son mercato avec l’arrivée du coach italien Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille ne comptait pas s’arrêter là et a réalisé de très gros coups. En plus d’enrôler Lilian Brassier, le club phocéen s’est aussi offert Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg et Ismael Koné. Et ce n’est pas fini puisqu’au niveau des offensifs, la piste la plus concrète menait à Valentin Carboni.

Sous l’impulsion du tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia, l’OM négociait depuis plusieurs semaines avec l’Inter Milan pour le milieu argentin estimé à 35 millions d’euros. Mais le club italien semblait très dur en affaire. La presse italienne révélait dans ce sens que la direction milanaise jugeait le potentiel du joueur de 19 ans trop important pour le brader. Mais à force de négocier durement, l’OM a finalement réussi à faire céder l’Inter.

Un prêt avec option d’achat

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille est tout proche de s’offrir le natif de Buenos Aires. Le dossier est quasiment bouclé entre toutes les parties pour un prêt avec option d’achat. La formation de Roberto De Zerbi a donc réussi son coup et devrait pouvoir récupérer le milieu international argentin (3 sélections), vainqueur de la dernière Copa América.

Doué techniquement et très à l’aise balle au pied, ce meneur de jeu restait sur un prêt plutôt réussi du côté de Monza en Serie A. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 32 matches la saison dernière, il correspond aux demandes de De Zerbi qui souhaitait un joueur dans ce profil-là pour évoluer en tant que meneur de jeu dans son 4-2-3-1. Il reste quelques détails à régler, mais l’OM enchaîne avec un nouveau très gros coup.